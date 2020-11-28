Büyükşehir'in 2021 yılı bütçesi onaylandı
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Büyükşehir'in 2021 yılı bütçesi onaylandı

28.11.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:25
Büyükşehir'in 2021 yılı bütçesi onaylandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumları tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumları tamamlandı. Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan'ın başkanlığında yapılan ve 20 gün devam eden bütçe görüşmelerinde 13 ilçe, Büyükşehir ve ŞUSKİ'nin 2021 yılı bütçeleri onaylandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı içerisinde iki haftadan bu yana devam eden ve ilçe belediyelerinin 2021 yılı gelir-gider bütçe görüşmelerinin de ele alındığı Büyükşehir Belediyesi bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve daire başkanlarının da bulunduğu görüşmelerin ardından 2021 yılı bütçe teklifi meclisin onayına sunuldu. İlk olarak 13 ilçe belediyesinin bütçe görüşmeleri meclis tarafından değerlendirilerek onaylanırken son iki oturum ise, Büyükşehir Belediyesi ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün bütçe görüşmelerine ayrıldı. Meclis üyelerine sunulan 2021 yılı bütçeleri büyük çoğunlukla kabul edilerek onaylandı.

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Bütçe görüşmelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, "20 gündür süren meclis toplantılarımızın bugün son günü idi. Şehrimizle ilgili çok önemli kararlar alındı, ama en önemli kararlarımız 13 ilçemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün performans ve bütçe görüşmeleri idi. Bugün sonuç itibari ile geçen hafta 13 ilçemizin bütçeleri onaylanmıştı, dün Büyükşehir Belediyemizin bütçesi oy birliği ile kabul edildi, bugün ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün de bütçesi kabul edildi. 20 Gün boyunca bu çalışmalara katkı sunan en önemli görevi ifa eden Plan Bütçe Komisyon Başkanımız ve üyelerine çok teşekkür ediyorum, meclis çalışmalarına katkı sunan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. 2021 Yılı gelir-gider bütçelerinin gerek ilçelerimize, ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüze ve Büyükşehir Belediyemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Büyükşehir'in 2021 yılı bütçesi onaylandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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