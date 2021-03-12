Büyükşehir ile yollar açık
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Büyükşehir ile yollar açık

12.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:32
Büyükşehir ile yollar açık

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri gece etkili olan kar yağışı sonrası 16 ilçede hiçbir kırsal mahalle yolunun kapanmasına izin vermedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri gece etkili olan kar yağışı sonrası 16 ilçede hiçbir kırsal mahalle yolunun kapanmasına izin vermedi. Merkezde de etkili olan kar nedeniyle ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde kar yağışının etkisini göstermesiyle tüm önlemlerini alarak, teyakkuza geçti. 16 ilçede hiçbir kırsal mahalle yolunda kapanma olmazken, ekipler kar yağışı sonrasında oluşacak tipi nedeniyle yolda meydana gelecek olumsuzluklara karşı hazır halde bekledi.

Ayrıca bu yıl kar mücadelesi yapılan 26 bin 800 kilometrelik yol ağında bin 675 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

FEN İŞLERİ VE PARK BAHÇELER EKİPLERİ DE KAR TEMİZLİĞİ YAPIYOR

Merkezde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın karla mücadele ekipleri de Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki ana arterler, cadde ve sokaklarda gece boyu yol temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri ise kent genelinde yayaların kullandığı kaldırımlar ve meydan gibi vatandaşların kullandığı alanlarda kar temizliği yapıyor. Ekiplerin buzlanmayı önlemek amacıyla kar küreme ve temizlik çalışmaları sürüyor.

KIŞ BOYUNCA EKİPLER FEDAKARCA ÇALIŞTI

Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kış boyunca kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadelesini sürdürdü. - KAYSERİ

Büyükşehir ile yollar açık
Büyükşehir ile yollar açık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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