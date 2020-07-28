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Büyükşehir ile ulaşım bayramda ücretsiz

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak verecek.

Büyükşehir ile ulaşım bayramda ücretsiz
28.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:34

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak verecek. Uygulama, il genelinde hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kırmızı otobüsler ile kent merkezinde MANULAŞ bünyesinde hizmet veren elektrikli otobüslerde geçerli olacak.

Vatandaşların, sağlıklı, rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı, geçirmesi için tüm tedbirleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak, toplu taşıma hizmeti verecek. İlgili konu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, 31 Temmuz 2020 Cuma günü saat 00.00'dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 03 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 24.00'e kadar Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde (il, ilçe merkezi ve mahallelerinde) toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait kırmızı otobüsler ile Manisa kent merkezindeki elektrikli otobüslerde Kurban Bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti verilecektir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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