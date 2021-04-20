Büyükşehir ile rengarenk Kayseri
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Büyükşehir ile rengarenk Kayseri

Büyükşehir ile rengarenk Kayseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin şehrin bir çok noktasına diktiği yüzbinlerce lale soğanı ve sümbüllerin çiçek açmasıyla rengarenk, görsel bir şölen oluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin şehrin bir çok noktasına diktiği yüzbinlerce lale soğanı ve sümbüllerin çiçek açmasıyla rengarenk, görsel bir şölen oluştu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilkbaharın gelişiyle birlikte kentteki park, bahçe ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarına hız verdi. Bahar ayı ile birlikte ısınan havaları fırsat bilen ekipler, şehrin en işlek cadde ve sokaklarına rengarenk lale soğanı ve sümbül dikerek baharı karşılıyor.

ŞEHİR LALE VE SÜMBÜL BAHÇESİ OLDU

Ekipler, hız verdikleri çiçek dikme faaliyetleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı refüjleri, İstasyon Caddesi, Kurşunlu, Mimarsinan, Emirgan ve Tuna Parkları, Hunat Külliyesi ve çevresi, Seyyid Burhanettin Hz. Türbesi ve Mezarlığı çevresi, Adliye önü çiçek potları, Yoğunburç gibi kentin birçok noktasında lale ve sümbül dikimi yaparak, şehri rengarenk hale getirdi.

320 BİN LALE, 185 BİN ÜZÜM SÜMBÜLÜ

Büyükşehir'in ekipleri, birçok noktadan yaptıkları çiçeklendirme faaliyetlerinde 320 bin lale, 185 bin üzüm sümbülü ve 12 bin adet sümbül dikimi gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Büyükşehir'in kendi üretimi olan 150 bin adet lale de Seyyid Burhanettin Türbesi Mezarlığı ve çevresine dikildi. - KAYSERİ

Büyükşehir ile rengarenk Kayseri
Büyükşehir ile rengarenk Kayseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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