Büyükşehir ile Mezarlıklar Bayrama Hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmalarını sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmalarını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için sadece bayramlarda değil, sürekli olarak mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzurlu bir şekilde ziyaretlerini yapmaları için mezarlıklarda bir dizi tedbirler alındı. Belediye ekipleri tarafından Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. Mezarlıklarda bakım, onarım çalışmaları gerçekleşti.

BÜYÜKŞEHİR'E AİT ARAÇLAR ENGELLİ VE YAŞLILARA HİZMET EDECEK

Öte yandan Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve şehitlikte bayram öncesi birçok çalışmalar yapılırken, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait araçlar engelli ve yaşlılara hizmet edecek.

Kaynak: Habermetre