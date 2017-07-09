Büyükşehir ile Herkes Spor Yapıyor

Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri devam ediyor. Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü bu hafta Yaz Spor Okulları Birinci Dönem Kapanış Töreni ile birleştirildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı ve bu yıl yaz spor okullarında bir rekorun kırıldığını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri bu hafta da Sarımsaklı Barajı'nda gerçekleştirildi. Gelecekte Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu'nun Doğa Sporları Merkezi yapacağı Sarımsaklı Barajı'ndaki sağlıklı yaşam yürüyüşüne yaklaşık 7 bin 500 kişi katıldı. Katılımcılar sağlık için 5 kilometrelik parkurda yürüdü.



Yürüyüş sonunda isteyen katılımcıların detaylı kilo ölçümü yapıldı. Aileleriyle birlikte yürüyüş için gelen çocuklar da Spor A.Ş. tarafından kurulan çeşitli oyun alanlarında eğlendi. Daha sonra Spor Etkinlikleri A.Ş.'nin spor eğitmenleri nezaretinde toplu halde step ve aerobik yapıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Sarımsaklı'daki spor alanına gelerek vatandaşlarla sohbet etti ve oyun alanlarında oynayan çocukları izledi. Daha sonra Spor A.Ş. tarafından açılan yaz spor okullarının birinci dönem kapanış töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, burada yaptığı konuşmada yaz spor okullarına geçen yıl 11 bin öğrencinin katıldığını ve bir rekor kırdıklarını hatırlatarak bu yıl sadece ilk dönemde 15 bin öğrencinin spor okullarına katıldığını söyledi. Sonraki dönemlerle yaz spor okuluna katılan öğrenci sayısını 5 bine ulaştıracaklarını vurgulayan Başkan Çelik, nüfusu Kayseri'den çok fazla belediyelerin dahi bu rakamlara ulaşamadığını kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra yaz spor okullarına katılan tüm çocuklar adına şehit ve gazi çocuğu olan beş öğrenciye sertifikalarını verdi. - KAYSERİ