Büyükşehir ilaçlanmadık nokta bırakmadı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronovirüs salgını sebebiyle şehir merkezi ve ilçelerde bugüne kadar 900 ton dezenfektan kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronovirüs salgını sebebiyle şehir merkezi ve ilçelerde bugüne kadar 900 ton dezenfektan kullandı. Bir yandan dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ederken, diğer yandan da belediye ekipleri sokağa çıkamayan vatandaşların gıda ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele etmek için dört koldan çalışıyor. Vatandaşların sağlığını korumak maksadıyla 7 gün 24 saat sahada çalışan belediye ekipleri, kamu kullanımına açık olan, otobüs terminalleri, toplu taşıma merkezi, otobüsler, duraklar, parklar, çocuk oyun grupları, açık alan spor aletlerini düzenli olarak dezenfekte etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Balıkesir Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"na da destek veren Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı çağrı merkezine süreçle ilgili bilgi almak adına günde ortalama 1100 çağrı düşüyor. Bu çağrılara ek olarak günde ortalama 150 kişinin gıda ve tıbbi ihtiyaçları karşılanıyor.

Başkanlardan #Evdekal kampanyasına destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarında süreçle ilgili vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunarak #EvdeKal kampanyasına destek verdi. Büyükşehir Belediyesi koordinesinde ilçe belediyeleri ile birlikte şehir genelinde dezenfektan çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA