Büyükşehir İlaçlama Ekibi Bayramın Son Günü de Sahadaydı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir İlaçlama Ekibi Bayramın Son Günü de Sahadaydı

Büyükşehir İlaçlama Ekibi Bayramın Son Günü de Sahadaydı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

"Önce Halk Sağlığı" sloganıyla kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın son gününde de çöp konteynerlerini, kurban satış alanlarını dezenfekte etti.

"Önce Halk Sağlığı" sloganıyla kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın son gününde de çöp konteynerlerini, kurban satış alanlarını dezenfekte etti. Pandemi sürecinden dolayı vatandaşların sağlığını ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramının dördüncü ve son gününde de dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

İlaçlama ekibi, kurban kesim alanı olarak belirlenen tüm alanlardaki mazgallar, su giderleri, çöp konteynerlerini, kurbanlıkların asıldığı kesim mekanizmaları ve kurban atıklarının toplanacağı römorkların tamamının ilaçlayarak hijyenik hale getirdi.

VEKTÖRLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DA ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Şanlıurfa kent merkezi ve kırsal mahallerdeki; dere yatakları, rögarlar, fosseptik çukurlar, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları ve atık depolama alanlarında düzenli olarak ilaçlıyor.

106 personel ve 32 araç 6 arazöz 4 traktör ile çalışmalarını titizlikle sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak alan taraması yaparak vektörle mücadelesini kararlıkla sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Hande Erçel Kadir Doğulu
Spor Arda Turan Mesut Özil Gökhan Gönül Mehmet Topal Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir İlaçlama Ekibi Bayramın Son Günü de Sahadaydı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 20:19:07. #1.14#

title