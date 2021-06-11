Büyükşehir, İç Su ve Denizlerde Rutin Olarak Temizlik ve Çevre Koruma Çalışması Gerçekleştiriyor.

Adana'da deniz de var, Denizcilik Şube Müdürlüğü de...Büyükşehir, iç su ve denizlerde rutin olarak temizlik ve çevre koruma çalışması gerçekleştiriyor.

Adana'da deniz de var, Denizcilik Şube Müdürlüğü de…

Büyükşehir, iç su ve denizlerde rutin olarak temizlik ve çevre koruma çalışması gerçekleştiriyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da zaman zaman dile getirdiği gibi, Adana'da deniz olduğunu bilmeyenlerin sayısı hayli fazla. Oysa Adana'nın denize kıyısı olan iki ilçesi var ve Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde Denizcilik ve İç su Hizmetleri Şube Müdürlüğü mevcut.

SAHİLLER VE DRENAJ KANALLARINDA BİRİKEN ATIKLAR TEMİZLENDİ

Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü; nehir, göl ve diğer iç su alanlarında olduğu gibi, Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde de rutin olarak temizlik ve koruma faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Müdürlüğe bağlı ekipler son olarak Karataş'ta plajları ve sahilleri temizledi, drenaj kanallarında biriken atıkları topladı. Müdürlüğe bağlı ekipler denize kıyısı bulunan

Karataş ilçesinin plajlarını, sahillerini ve drenaj kanallarını düzenli olarak temizliyor.

YÜZER KATI ATIK TOPLAMA BARİYER SİSTEMİ

Deniz çöplerinin kaynağında azaltılmasına, oluşan deniz çöplerinin temizlenmesine katkı sunan ve eğitici faaliyetler düzenleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, Karataş'a bağlı Bahçe Köyü YD2 Drenaj Kanalı'nda kurduğu yüzer katı atık toplama bariyer sistemi ile temizlik çalışması yaptı.

7 TON KATI ATIK TOPLANTI VE BERTARAF EDİLDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yüzer katı atık toplama bariyeri ile yaklaşık 7 ton katı atık toplanarak bertaraf edildi. 160 km sahil bandına sahip olan Adana'da; turizm, tarımsal faaliyetler, mevcut akıntı ve rüzgarlar ile akarsuların taşıdığı atıklar, deniz çöpü oluşumuna neden oluyor.

ATIKLARIN DENİZE VE DOĞAYA ATILMAMASI KONUSUNDA UYARI

Karataş sahiline yaklaşık 400 metre mesafede kurulan bariyer ile katı atıklar toplanarak denize ulaşması engellendi. YD2 Drenaj Kanalında gerçekleşen temizlik çalışmasında ortaya çıkan atıklar arasında evsel atıklar, hayvan leşleri, tarımsal ilaç ve fide kutuları ile mevsimsel sebze ve meyve atıklarına yoğun olarak rastlandığına dikkat çeken ekipler, vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı ve atıkları belirlenen yerlere atmaları konusunda uyardı. Yüzer katı atık toplama bariyerlerinin Seyhan ve Ceyhan Nehri ile diğer drenaj kanallarına da uygulanması planlanıyor.

KARATAŞ SAHİLİNDE TEMİZLİK

Gerçekleştirdiği çalışma ile katı atıkların denize ulaşmasını engelleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Karataş sahili ve limanında da temizlik çalışması yaptı. Sahilde ve limanda yapılan çalışma ile çöpler, denizden gelen atıklar, istenmeyen taşlar, çürümüş yosunlar ve dikenli bitkiler toplanarak görüntü kirliliğine son verildi.

Kaynak: Habermetre