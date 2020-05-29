Büyükşehir, ibadete açılan camileri ve mescitleri dezenfekte etti 16 Mart tarihinden itibaren salgın kontrol altına alınıncaya kadar kapatılma kararı alınan cami ve mescitlerin İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle bugün açılacağının duyurulmasının ardından harekete geçilerek başlanan dezenfektan ve ilaçlama çalışmaları noktalandı.

Dünyanın ana gündeminde geniş yankı uyandıran ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen Corona Virüs'e (COVID-19) yönelik mücadelede salgının gün geçtikçe ülke sınırları içerisindeki etkisinin azaltılmasıyla birlikte yeni normal düzen için hazırlıklar sürdürülürken Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 29 Mayıs tarihinde cami ve mescitlerin yeniden hizmete açılacağını yayınladığı genelgeyle açıklaması sonrasında kentin birçok noktasında düzenli aralıklarla sürdürdüğü dezenfektan ve ilaçlama sahasına cami ve mescitleri de ekleyerek şehirdeki camileri ibadete hazır hale getirdi. Corona sonrası ilk Cuma namazı öncesi camiler vatandaşlar için sterilize edildi.

Genelge kapsamında ise Cuma namazları sosyal mesafe kuralına uyularak camilerin içinde değil, dışında kılınmasına karar verilirken avlusu olan ve çevresi sosyal mesafe kurallarına uygun cemaatle namaz kılmaya müsait olan camilerde sadece Cuma namazı kılınabilecek. Avlusu olmayan camilerde Cuma namazı kılınmayacak.

Kaynak: Bültenler