Büyükşehir hurda araçlar için otopark kurdu

03.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan hurda sorununa kalıcı çözüm buldu. Belediye, Menemen ilçesinin Kasımpaşa Mahallesi'nde hurda araç otoparkı kurdu. Seyrekköy Caddesi'nde 18 bin 349 metrekarelik alan üzerindeki otopark 880 araç kapasitesine sahip. Otopark, Türkiye'de belediyeye ait ilk hurda otoparkı olarak hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kontrolündeki sokaklarda terk edilen hurda araçlar çekilmeye başlandı. Güvenlik riski oluşturan, çevre ve görüntü kirliliği yaratan terk edilmiş hurda araçların depolanacağı tesiste, güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri de bulunuyor.

İlk uygulama Balçova'da

Hurda araçların kaldırılmasına 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Balçova ilçesinden başlandı. Balçova Belediyesi ekipleri tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra cadde, sokak, boş arsa ve özel mülklere bırakılan, sahipleri tarafından kaldırılmayan ya da sahiplerine ulaşılamayan hurda araçlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Balçova Belediyesi'nin zabıta ekipleri ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün trafik ekiplerinin ortak çalışmasıyla Menemen'deki hurda araç depolama alanına çekiliyor.

Hurda araçlar, 11 merkez ilçede kaldırıldıktan sonra uygulamanın İzmir'in diğer ilçelerinde de sürdürülmesi planlanıyor. Hurda araç otoparkındaki araçlar altı ay sonra Maliye Bakanlığı'na devredilecek ve boşaltılan otopark alanına yeni araçlar çekilmeye başlanacak.

Kaynak: Bültenler