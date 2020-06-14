Büyükşehir Hükümet Bulvarı'ndaki çalışmaları bitirdi
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Büyükşehir Hükümet Bulvarı'ndaki çalışmaları bitirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması yapılan Efeler Hükümet Bulvarı'nda boya çalışmasını da bitirilerek yol tamamıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

Büyükşehir Hükümet Bulvarı'ndaki çalışmaları bitirdi
14.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:25

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması yapılan Efeler Hükümet Bulvarı'nda boya çalışmasını da bitirilerek yol tamamıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

Efeler'in araç trafiği anlamında en işlek bölgesi olan Hükümet Bulvarı'nda yapılan çalışmada yol sıcak asfaltla kaplanmıştı. Hükümet Bulvarı'nı kesen Doğu Gazi ve Batı Gazi bulvarlarında da sıcak asfalt çalışması yapılırken, Hükümet Bulvarı'nda yapılan sıcak asfalt çalışmalarının ardından ise yol çizgilerinin, yol kenarlarının ve orta refüjün boyama işlemi gerçekleştirildi.

Bulvarın daha modern bir hale getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren bölge esnafı ve vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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