Büyükşehir, hizmette yerin altını üstüne getirdi
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Büyükşehir, hizmette yerin altını üstüne getirdi

07.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:05
Büyükşehir, hizmette yerin altını üstüne getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) verilerine göre, bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşları aracılığı yılbaşından bu yana 380 bin metre kazı talebinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) verilerine göre, bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşları aracılığı yılbaşından bu yana 380 bin metre kazı talebinde bulundu. Söz konusu miktar ile Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ortalama olarak her gün 1 kilometreden fazla kazı çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlarının Kayseri'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarının önemi ve büyüklüğü rakamlara da yansıdı.

Kayseri Büyükşehri Belediyesi, halka daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla bünyesindeki yatırımcı daire başkanlıkları ve KASKİ aracılığı ile 2020 yılında toplam 179 bin metre kazı talebinde bulunurken, hissedarı olduğu KCETAŞ, KAYSERİGAZ gibi kurumlar vasıtası ile ise toplam 201 bin metre kazı talebinde bulunarak toplamda ise 380 bin metre kazı talebi oluşturdu. Söz konusu miktar ile Büyükşehir Belediyesi'nden, ortalama olarak her güne 1 kilometreden fazla kazı talebi geldi.

"ALTYAPISI SAĞLAM KAYSERİ"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, istatistiklere yansıyan rakamların altyapıya verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Altyapısı sağlam, hizmetin ulaşmadığı tek bir karış yer bırakmamak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Toprağın altına yapılan yatırımın pek göze gözükmediğini ancak Büyükşehir Belediyesi olarak bunu "vazgeçilmez" olarak gördüklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, insan yaşamını kolaylaştıran tüm hizmetlerin temelini altyapıdan geçtiğini ifade etti.

Büyükkılıç, "Alt yapı ve üst yapı hizmetlerimizde pandemi sürecine rağmen verimli bir dönem geçirdik. Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi insanın yaşamını doğrudan etkileyen hizmetlerin Kayseri'nin tamamında olabilmesi için planlamalar yapıyoruz ve çalışmaları hayata geçiriyoruz. Yunus Emre'nin dediği gibi 'hepisinden iyice bir gönüle girmektir'. Gayretimiz ve gayemiz bu yöndedir. Gönüle girmek, dua almak, gönüllerde taht kurmak, gönüllerde yer edinmek önceliğimizdir. Bizim en büyük projemiz gönül belediyeciliğidir. Bu bağlamda kent merkezimiz dahil bütün mahallelerini kapsayacak şekilde 16 ilçemizi, gönül belediyeciliği felsefesi içerisinde kucaklıyoruz. Sosyal projelere de ağırlık veriyoruz, farklı kulvarlarda hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlarımıza da desteğimizi esirgemiyoruz. Yolun başında söyledik; şehrin sorumluluk makamlarına gelenler sorunlara sorumsuzca yaklaşamaz. Bu anlayış içerisinde nerede bir sorun, nerede bir ihtiyaç varsa biz oradayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Büyükşehir, hizmette yerin altını üstüne getirdi
Büyükşehir, hizmette yerin altını üstüne getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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