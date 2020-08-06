Büyükşehir hijyen önlemlerini artırdı
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Büyükşehir hijyen önlemlerini artırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te COVID-19 vaka sayısındaki artış sonrası yayımladığı genelgeyle hijyen tedbirlerinin artırılmasını istedi.

Büyükşehir hijyen önlemlerini artırdı
06.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:59

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te COVID-19 vaka sayısındaki artış sonrası yayımladığı genelgeyle hijyen tedbirlerinin artırılmasını istedi. Tüm birimler ek önlemler alırken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden Başkent'te COVID-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle hijyen önlemlerinin artırılması için genelge yayımlandı.

Başkan Yavaş imzalı tüm birimlere gönderilen genelge kapsamında özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları artırıldı.

Büyükşehir ekipleri sahada

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde BELPLAS ekipleri son olarak Başkent'in 6 merkez noktasında bulunan dolmuş duraklarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgının başladığı günden itibaren düzenli olarak yürütülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını salgının ivme kazanması sonrası yeniden sıklaştırdıklarını ve ekiplerin 7/24 sahada olduğunu belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi döneminin başlamasından itibaren Ankara'da halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının önemle üzerinde durduk. Bugünlerde pandeminin yükselme eğiliminden dolayı da temizlik ve dezenfekte işlemlerimizi bir kat daha artırdık. Bugün de Ankara'daki dolmuş duraklarımızda dezenfekte çalışmalarını hat safhaya ulaştırdık. Çalışmalar devam edecek."

Ücretsiz hijyen desteği sürüyor

Toplu taşıma araçlarına yönelik ücretsiz hijyen desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, maske kullanımından temizliğe kadar birçok konuda denetimlerini de artırdı.

Sentopark, Hacı Bayram, Bentderesi, Güvenpark, Seyranbağları ve Denizciler Dolmuş Duraklarında yapılan dezenfeksiyon işleminin yanı sıra Ankara Zabıtası da hem ulaşım esnafını hem de vatandaşları hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Dolmuş duraklarında dezenfeksiyon desteğinin dışında maske dağıtımına da devam eden Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden dolmuşçu esnafı düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Çetin Salbaş: "Koronavirüs başladı başlayalı hafta 3-4 defa çoğu zaman da haftanın 7 günü dezenfekte çalışması yapılıyor. İlgilerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz"

-Mustafa Iğdır: "Dolmuş duraklarının ilaçlanmasından ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmasından memnunuz. Maske de veriliyor. Teşekkür ediyoruz."

-Yunus Emre Sertkaya: "2-3 günde bir gelip dezenfekte çalışması yapılıyor. Her araca maske desteği veriyorlar. Mansur Başkanımız bizlere kucak açtı, destek veriyor. İlk defa bizlere bu kadar kucak açan bir Belediye Başkanı var. Teşekkür ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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