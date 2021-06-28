Büyükşehir, Hıdırellez Caddesi'ni Asfaltlıyor
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Büyükşehir, Hıdırellez Caddesi'ni Asfaltlıyor

Büyükşehir, Hıdırellez Caddesi'ni Asfaltlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 2 kilometrelik Hıdırellez Caddesi'nde asfalt serimine başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 2 kilometrelik Hıdırellez Caddesi'nde asfalt serimine başladı.

Büyükşehir Belediyesi daha konforlu ulaşım için kentteki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Akköprü Mahallesinde bulunan yaklaşık 2 kilometrelik Hıdırellez Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başlandı. Defterdarlık Caddesi ile İpekyolu Caddesi arasında bağlantı yolu görevi gören ve yoğun bir trafik yüküne sahip olan cadde, 2013 yılında asfaltlanmıştı. Asfaltı yıpranan cadde de altyapı eksiklikleri giderilerek, kaldırım onarım çalışması ve asfalt sökümü yapıldı. Ardından sıcak asfalt serimi yapılan caddedeki çalışmaların 2 günde tamamlanması planlanıyor.

Ayrıca ilçe belediyesi sorumluluğunda olan yaklaşık 500 metrelik Hıdırellez Caddesi- Otogar Bağlantı Yolu da çalışma kapsamında asfaltlanarak yenilenecek.

Kaynak: Habermetre

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