Büyükşehir her gün binlerce sofraya sıcak yemek ulaştırıyor
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Büyükşehir her gün binlerce sofraya sıcak yemek ulaştırıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce kişinin sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor.

Büyükşehir her gün binlerce sofraya sıcak yemek ulaştırıyor
26.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:41

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce kişinin sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi aşevinde gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, 65 yaş üzeri olan ve evinde yemek yapamayan vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının ailelerine teslim ediliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle yoğun bir mesai harcayan ve ailelerini korumak için evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının yakınlarına, yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üzeri bireylere, yatalak ve toplumdaki dezavantajlı gruplara sıcak yemek dağıtımı yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aşevi ile ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya ve Alanya Aşevinde her gün yaklaşık 4 bin 500 kişi için 3 çeşit yemek hazırlanıyor.

Aşevinden yemek hizmeti alan vatandaşlar hastalık ya da yaşlılık nedeniyle yemek yapamayacak durumda olduklarını belirterek her gün evlerine kadar yemeklerini getiren Büyükşehir Belediyesi Aşevi personeline teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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