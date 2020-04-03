Büyükşehir her canlının yanında
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Büyükşehir her canlının yanında - Haberler
Kayseri, Güncel

Büyükşehir her canlının yanında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tehdidi ile yoğun geçen bu günlerde sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor.

03.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:47
Büyükşehir her canlının yanında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tehdidi ile yoğun geçen bu günlerde sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin farklı noktalarına kedi, köpek ve kuşlar için, içerisinde su, mama ve yem olan kaplar bıraktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan Hayvanat Bahçesi, Köpek Barınma Evi, Kedi Barınma Evi ve Beştepeler'deki Mini Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların beslenmesi için gerekli çalışmaları yaparken sokaktaki hayvanları da ihmal etmiyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde sahipsiz hayvanların beslenmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından kediler için şehrin farklı bölgelerine yerleştirilen kulübeler başta olmak üzere sokak kedilerinin bulunduğu alanlara kedi maması ve su kapları yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, sokak köpekleri için de benzer bir çalışmayla köpek maması ve su dolu kaplar konuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere farklı bölgelerdeki güvercinleri de unutmadı. Sosyal izolasyon nedeniyle vatandaşların çok fazla yem atamadıkları güvercinlere Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yem takviyesi yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli...
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Abdulhamit Gül Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Seda Sayan Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Fatih Terim Rüştü Reçber Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Büyükşehir her canlının yanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 14:47:01. #1.15#
title