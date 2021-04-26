Ödüllü kompozisyon yarışması "Bizim Yunus"a başvurular sürüyor
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Ödüllü kompozisyon yarışması "Bizim Yunus"a başvurular sürüyor

Ödüllü kompozisyon yarışması 'Bizim Yunus'a başvurular sürüyor
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Bizim Yunus" adlı ödüllü kompozisyon yarışmasının başvuruları sürüyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Bizim Yunus" adlı ödüllü kompozisyon yarışmasının başvuruları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şiirlerinde sevgi, hoşgörü, barış gibi kavramları işleyen Yunus Emre'yi hem anmak hem de gençlere daha iyi tanıtmak ve anlatmak için düzenlenen yarışmaya 15 ve 25 yaş aralığındaki gençler katılabiliyor.

30 Nisan 2021'de başvuruların sona ereceği yarışmada birinci laptop, ikinci ile üçüncü tablet ile ödüllendirilecek.

Yarışmada, 3 ayrı mansiyon sahibine de kitap seti hediye edilecek.

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla 2021 yılı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Yunus Emre Yılı" ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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