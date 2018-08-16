Büyükşehir, Hayvan Pazarı'nda Önlemler Aldı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Malatya'nın en hareketli yerlerinden biri olan Hayvan Pazarında dini vecibelerin rahat bir şekilde yerine getirilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi bir dizi önlemler aldı.

Vatandaşların kurban alış ve satışlarını rahatlıkla yapabilmesi için Hayvan Pazarı alanı büyütüldü. Mobil kesim ünitesinin hazır hale getirildiği Hayvan Pazarı'nda 7/24 veteriner ekipler bekliyor. Trafik akışının düzenli olabilmesi için ulaşım ve zabıta ekipleri de çalışıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat da Hayvan Pazarını ziyaret ederek, Kurban Bayramı hazırlıklarını yerinde inceleyip, tüccar, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Polat'a, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Canlı Hayvan Pazarındaki çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Polat, "Hayvan Pazarımızda Kurban Bayramı bereketi var. Büyükşehir Belediyesi olarak burada bir takım önlemler alıp, hazırlıklar yaptık. Tüccar, esnaf ve vatandaşlarımızla konuştuk. Hayırlı olsun temennilerinde bulunduk. Eksiklikler ile ilgili tespitlerimizi yaptık. Kaçak hayvan satışına yönelik alanımızı büyüttük. Mobil kesimhanemiz hazır. Malatya'mızın huzurlu ve güzel bir bayram geçirmesi için her türlü tedbiri alacağız. Herkese sağlıklı huzurlu bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Hayvan Pazarının gün geçtikçe misafirlerinin arttığına dikkat çeken Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, "Bu bayram arifesinde yoğun iş temposu olmasına rağmen buraya gelip yerinde incelemeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür ediyorum. Bayram bereketi var. Yapılan hazırlıkların tamamı vatandaşımızın memnuniyeti için. Ben de herkesin Kurban Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA