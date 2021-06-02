Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 98-66
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Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 98-66

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 98-66
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2020-2021 sezonunda play-off yarı final üçüncü maçları tamamlandı.

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2020-2021 sezonunda play-off yarı final üçüncü maçları tamamlandı.

Semt 77 Yalovaspor, 90. Yıl Spor Salonu'nda konuk ettiği Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u 98-66'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Semt 77 Yalovaspor seride durumu 2-1'e getirdi.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Samsunspor, deplasmanda Mamak Belediyesi'ni 81-70 mağlup ederek seride 2-1'lik üstünlüğü elde etti. Bu serinin dördüncü maçı, yarın saat 15.00'te Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 maç kazanan takımlar finale yükselecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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