Büyükşehir, Halka Hizmeti Her Kulvarda Aralıksız Sürdürüyor
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Büyükşehir, Halka Hizmeti Her Kulvarda Aralıksız Sürdürüyor

Büyükşehir, Halka Hizmeti Her Kulvarda Aralıksız Sürdürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir, halka hizmeti her kulvarda aralıksız sürdürüyorAdana Büyükşehir Belediyesi, haşereye karşı ilaçlama, hastalara evde bakım, koronavirüse karşı dezenfekte, sokak canlılarına besleme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir, halka hizmeti her kulvarda aralıksız sürdürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, haşereye karşı ilaçlama, hastalara evde bakım, koronavirüse karşı dezenfekte, sokak canlılarına besleme çalışmalarına devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi Ferit Celal Güven Caddesi'nde temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. 10 araç ve 45 personelle uygulanan çalışmada haşerelere karşı ilaçlama, halkın yoğun kullandığı yerlerde dezenfekte ve caddelerde temizlik yapıldı.

HASTALARA EVDE BAKIM HİZMETİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan doktor, psikolog, hemşire, sağlık teknisyeni ve fizyoterapistten oluşan ekipler evde sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Evden çıkamayan ya da hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların taleplerini değerlendiren ekipler, vatandaşların tansiyon ve kan şekerini ölçüp pansumanlarını yapıyor. Verilen hizmetten memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

SOKAK CANLILARINI BESLEME

Adana Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonları gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besleme çalışmasını da sürdürdü. Sokak canlılarının aç kalmamaları için yoğun mesai harcayan Büyükşehir ekipleri, belirli noktalara düzenli olarak kuru mama ve yem bırakıp, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına daha önceden yerleştirdikleri su kaplarındaki suları da yeniliyor.

Kaynak: Habermetre

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