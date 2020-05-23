Büyükşehir, halk sağlığı için ilçe ilçe geziyor
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Büyükşehir, halk sağlığı için ilçe ilçe geziyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe ilçe dolaşarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir, halk sağlığı için ilçe ilçe geziyor
23.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:32

Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe ilçe dolaşarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Pazar yerlerinde esnafa ve vatandaşlara maske dağıtmaya devam eden Büyükşehir ekipleri, Beypazarı, Polatlı ve Haymana ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile caddelerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Ankara Zabıtası üç ilçede halk sağlığı için hem esnafa hem de vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin korona virüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor.Kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in ilçelerinde de dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını da yürütüyor. Sağlık İşleri, Kent Estetiği ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin ilçe ilçe dolaşarak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında vatandaşlara ve pazarcı esnafına ücretsiz maske de dağıtılıyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Beypazarı, Polatlı ve Haymana'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra caddeler, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu ortak alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Üç ilçede araçlarla dolaşarak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran Ankara Zabıtası özellikle pazar yerlerinde esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerde Emniyet, karakol, jandarma, hastane, dolmuş durakları ve pazar alanlarında dezenfeksiyon çalışması için de yoğun mesai harcıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ile çalışanların odaları, yer zeminleri, merdiven korkulukları ve kapı kollarını dezenfekte eden ekipler, ekolojik atomizer araçlarıyla da bina çevrelerine dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Ramazan bayramı öncesi ilçelerin cadde ve bulvarları ile meydanlarda yıkama çalışmaları da yürüten Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, bölge bölge dolaşarak tankerlerle yıkama ve temizlik işlemi gerçekleştiriyor.

Korona virüs'ün başladığı günden bu yana kent genelinde esnaf ve vatandaşa maske dağıtan Ankara Zabıtası, Beypazarı'nda da bu desteğini sürdürdü. Beypazarı'nda kamu kurum kuruluşlarının yanı sıra dolmuş durağı ve Çarşamba Sebze Pazarında esnaf ve vatandaşa ücretsiz maske dağıttıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Beypazarı ilçesinde faaliyetlerimizi sürdürdük. İlçemizin cadde ve sokakları dezenfektanlarla yıkanırken, ilaçlama çalışmamız da oldu. Emniyet, Jandarma, Karakol, Hastane ve Pazar alanında maske çalışmamız var ve insanlardan olumlu övgüler aldık. Bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyorum ama sosyal mesafe kuralına da uymamız gerektiğini belirtiyorum. İnşallah çifte bayram kutlayacağız."

Başkentlilerin sağlıklı, temiz, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması için ekipleriyle 7/24 çalışan Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele programına Haymana ilçesini de dahil etti. Sabah saatlerinde Haymana'ya gelerek Kaymakamlık, Jandarma, Emniyet ve Devlet Hastanesi'nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise Haymana Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işleminden sonra esnaf ve vatandaşa maske dağıttı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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