Büyükşehir Güreşçisi Kırkpınar'ın deste küçükboy şampiyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Güreşçisi Kırkpınar'ın deste küçükboy şampiyonu

Büyükşehir Güreşçisi Kırkpınar'ın deste küçükboy şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edirne'de 9 Temmuz Cuma günü başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona eren 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine Muğla Büyükşehir Belediyesi adına 7 güreşçi katıldı.

Edirne'de 9 Temmuz Cuma günü başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona eren 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine Muğla Büyükşehir Belediyesi adına 7 güreşçi katıldı. Deste küçük boy güreşlerine toplam 265 güreşçi katıldı. Büyükşehir Belediyesi güreşçilerinden Ozan Kıl deste küçük boy kategorisinde 9 kez rakipleriyle karşılaştı. 9 güreşçiyi de sırtı yere gelmeden yenen Ozan Kıl küçük deste boy kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Başkan Gürün; "Kırkpınar'da başpehlivan olacak sporcular yetiştiriyoruz"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ozan Kıl'ın deste küçük boy kategorisinde birinci olmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kendisini arayarak tebrik etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Ata sporumuz, yiğitlerin er meydanı Kırkpınar Yağlı güreşlerinin bu yıl 660.sı düzenlendi. Geleneksel kültürümüzün bir parçası, özümüz yağlı güreşlere Muğla'mızdan Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı gönderdik. Türkiye'nin her ilinden gelerek Edirne'de er meydanına çıkan güreşçiler ata sporumuzu başarıyla icra ettiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularımızdan Ozan Kıl deste küçük boy kategorisinde tüm rakiplerini yenerek altın madalyayı Muğla'mıza getirdi. Muğla'dan ileride başpehlivan olacak, ata sporumuzu yaşatacak pehlivanlar yetişiyor. Bizleri gururlandıran sporcumuzu, antrenörlerini kutluyor, şehrimize yaşattıkları gurur ve mutluluk için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Büyükşehir Güreşçisi Kırkpınar'ın deste küçükboy şampiyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Kırkpınar'da başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Güreşçisi Kırkpınar'ın deste küçükboy şampiyonu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:00:34. #1.14#

title