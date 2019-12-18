Büyükşehir güreş takımı işi sıkı tutuyor

18.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:50

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü Güreş Takımı, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Sporcular gerek ligde gerekse şampiyonalarda Şanlıurfa'ya madalyalar kazandırmak istiyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Güreş Kulübü; 2019-2020 sezon hazırlıklarını minikler, yıldızlar ve Genç Guruplarında ikisi bayan olmak üzere 370 lisanslı sporcusuyla sürdürüyor. Bölgesel lig ve Türkiye Şampiyonasında Şanlıurfa'ya dereceler kazandırmak isteyen sporcular, işi sıkı tutuyor.



Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün gençlere spor ve eğitim alanında büyük önem verdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürü Ahmet Dedeoğlu "2019-2020 sezonuna çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Anadolu Yıldızlar Liginde 7 madalya aldık. Yine bu hafta okullarda yapılan güreş müsabakalarında toplamda 66 tane madalya aldık ve hedefimiz şu an yıldızlar ve gençlerde Türkiye Şampiyonasına hazırlanmak. Bünyemizdeki başarılı sporcularımızla uluslararası arenada derce almak istiyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA