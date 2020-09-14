Büyükşehir güneş tarlaları ile 4,1 milyon KWh'lik elektrik enerjisi üretti
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Büyükşehir güneş tarlaları ile 4,1 milyon KWh'lik elektrik enerjisi üretti

Büyükşehir güneş tarlaları ile 4,1 milyon KWh'lik elektrik enerjisi üretti Yenilenebilir enerji kaynakları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 ay önce 3.

14.09.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:31

Büyükşehir güneş tarlaları ile 4,1 milyon KWh'lik elektrik enerjisi üretti

DENİZLİ - Yenilenebilir enerji kaynakları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 ay önce 3. aşamasını tamamlanan güneş tarlaları ile toplamda 4 milyon 100 bin KWh'lik elektrik enerjisi üretti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak, enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak ve ülke ekonomisine katkı koymak amacıyla 2017 yılında Akköy Güneş Enerji Santrali'nin ilk aşamasını tamamlayarak hizmete aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği güneş tarlaları projesinin ikinci aşaması olan Akköy GES 2 ise 2018 yılında faaliyete geçti. Verimli bir şekilde elektrik enerjisi üreten Denizli Büyükşehir Belediyesinin güneş tarlaları bu yıl da büyümeye devam etti. 2017 yılında başlayan ve 39.000 metrekare alana kurulan projenin yaklaşık 3 ay önce 3. aşaması da tamamlandı. Akköy GES 3'ün de tamamlanması ile 8 bin 480 adet güneş paneline ulaşıldı.

2 MW'lik güç

Yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesinin güneş enerji santrali, GES 3'ün de tamamlanmasıyla 2 MW'lık gücü yakaladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin aralıklarla hizmete giren güneş tarlaları bugüne kadar 4,1 milyon Kwh'lik elektrik enerjisi üretti. Toplam yatırım maliyetinin büyük bir bölümünün bugüne kadar üretilen elektrik enerjisi ile karşılandığına dikkat çekilirken, Akköy GES1, 2 ve 3 ile yıllık toplam üretim hedefinin 4 milyon KWh olduğu vurgulandı.

Denizli'nin çöpü, çamuru, güneşi enerjiye dönüşüyor

Türkiye'de yaklaşık 120 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiklerini söyledi. Denizli'nin çöpünü, çamurunu ve güneşini enerjiye dönüştürdüklerini anlatan Başkan Zolan, "Katı Atık Düzenli Depolama Sahamızdaki çöplerden elde edilen metan gazından, Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizdeki çamurdan elde edilen biyogazdan ve 2017 yılında başladığımız güneş tarlalarımızdan elektrik enerjisi üretiyoruz" dedi.

Büyükşehir güneş tarlaları ile 4,1 milyon KWh'lik elektrik enerjisi üretti

Kaynak: İHA

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