Büyükşehir Gündüz Bakımevi eğitmenlerine eğitim verildi

Büyükşehir Gündüz Bakımevi eğitmenlerine eğitim verildiAdana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evi'ne çalışan eğitmenlere Çukurova Üniversitesi'ndekiakademisyenler tarafından hizmet içi eğitim semineri verildi.

Büyükşehir Gündüz Bakımevi eğitmenlerine eğitim verildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evi'ne çalışan eğitmenlere Çukurova Üniversitesi'ndeki

akademisyenler tarafından hizmet içi eğitim semineri verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Kent Konseyi ve Çukurova Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen seminerde; "Okul öncesinde Eğitim ve Program, Matematik, Fen Eğitimi, Sınıf Yönetimi ve Davranış Problemleri, Çocuk İstismarı ve İhmali, Çocukla Etkili İletişim Becerileri" konularında eğitmenler hizmet içi eğitimden geçti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 3 gün süren eğitim seminerine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Gündüz Bakım Evi Şube Müdürlüğü'nde görevli 36-72 aylık çocuk eğitmenleri katıldı. Seminerde Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi Kurucu Başkanı Melek Sığırcı koordinesinde Çukurova Üniversitesi'nden Dr. Melek Merve Yılmaz, Doç. Dr. Durmuş Aslan, Doç. Dr. Mustafa Yaşar, Arş. Gör. Meltem Emen Parlatan ve Çocuk Gelişimci Melek Sığırcı uzmanlık alanlarında eğitim verdi.

Eğitim ve davranış bilimi adına önemli bilgilerle donanan personele seminer sonrası katılım belgesi verildi.

Kaynak: Habermetre