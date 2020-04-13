Büyükşehir günde 13 bin çağrıya cevap veriyor Adana Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, 24 saat boyunca aralıksız hizmet vererek vatandaşlara yardımcı oluyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, 24 saat boyunca aralıksız hizmet vererek vatandaşlara yardımcı oluyor.

Korona virüs salgını öncesi günde ortalama 2 bin 100 ile ile 2 bin 300 telefon çağrısı alan Adana Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, şu anda 12 bin ile 13 bin arasında arasında çağrıya cevap veriyor, vatandaşların sorunlarını dinleyip, ihtiyaçlarını karşılıyor.

İstek ve talepleri alıp, çözümü için ilgili birimlere ileten 58 personelle hizmet üreten 153 Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işleyişin daha sağlıklı olması için bilgi aldı. Çağrı operatörü koltuğuna da oturan Başkan Karalar, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Karalar, "Burada herkes cansiparane çalışıyor. Biz göreve geldiğimiz ilk andan itibaren 153 Çağrı Merkezini daha verimli hale getirmiştik. Çabalarımız sonucu 153 ile ilgili şikayetler büyük oranda azalmıştı. Ancak korona virüs nedeniyle çağrı merkezimizin iş yükü yaklaşık 6 kat arttı. Personel sayısını 25'ten 58'e çıkarttık. Daha önce günlük 2 bin 100, 2 bin 300 arası çağrı alırken, Korona virüs sonrası çağrı sayısı yaklaşık 13 bin oldu. Operatörde bekleme sayısını 30'dan 60'a çıkardık. Doğal olarak bazı vatandaşlarımız ulaşamadıklarına dair şikayette bulunuyor. Beklemek zorunda kalan vatandaşlarımız lütfen kusura bakmasınlar. Olağanüstü günler yaşıyoruz ve arayan sayısı çok fazla. Israrla aramaya devam etsin vatandaşlarımız, mutlaka ulaşacaklardır. Şu anda gelen taleplerin, çağrıların yüzde 95'i sosyal yardımla ilgili. Gıda kolisi ve nakdi yardımla ilgili. İstiyoruz ki verdiğimiz sosyal yardımlar gerçekten ihtiyacı olanlara gitsin. Yardım paketlerini, nakdi yardımı gerçekten durumu çok kötü olan insanlara ulaştırmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. İhtiyacınız yoksa lütfen sosyal yardım talebinde bulunmayın. Aksi halde gerçekten ihtiyacı olan, yiyecek ekmeği bulunmayan insanlarımızın hakkını yemiş oluruz" dedi.

153 çağrı merkezinde görevli 58 operatörün 32'si asgari çalışma ve sosyal mesafe uygulaması nedeni ile evinden hizmet veriyor. - ADANA

Kaynak: İHA