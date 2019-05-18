Büyükşehir, Günde 12 Bin Kişiyi Gönül Sofrasında Buluşturuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında her gün 6 noktaya kurduğu iftar çadırında 12 bin kişiye iftar yemeği veriyor. Büyükşehir belediyesi bir ay boyunca toplam 360 bin kişiye iftar yaptırmayı hedefliyor.

Ramazan ayını; birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşmak, yoksulluğu hissetmek ve zenginle fakirin buluşması olarak değerlendiren Büyükşehir, ramazanın ruhuna uygun çalışmalarla farkındalık oluşturdu. Ramazanda, Gazianteplilerin manevi hayatına dokunan kültürel etkinliklerin yanı sıra iftar sofraları da kuran Büyükşehir, her gün 12 bin kişiyi iftar vaktinde bir araya getiriyor. Çoğu zaman iftar sofralarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşlarla oruç açmanın huzurunu yaşadı. Gaziantep merkezde 6 ayrı noktaya kurulan iftar çadırında, çeşitli nedenlerle iftara yetişemeyen vatandaşlar, üç çeşit sıcak yemekle orucunu açtıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve ekibine hayır duası okuyor.

Gaziantep Üniversitesi Atakent Parkı, Şehreküstü İtfaiyesi yanı Talat Özkarslı Spor Salonu önü, Kayaönü İtfaiyesi içi, Düztepe Çamlık Parkı içi, Karataş Mahallesi 103410 Cadde (Şahinbey Kavaklık Rotary Aile Sağlığı Merkezi karşısı) ve GAR binası önündeki iftar çadırı ramazanda vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Ramazan ayında; Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli olmak üzeri 7 taşra ilçesinde ramazan iftarı verilmeye devam edilecek. Yetim, yoksul ailelere yönelik ziyaretlerin yanı sıra şehit aileleri, gazi, öksüz, yetim, engelli ve yaşlılar için iftar buluşmaları gerçekleştirilecek. İhtiyaçlı ailelere 80 bin gıda paketi dağıtılması planlanan ramazan boyunca, iftar çadırları ve aşevleri dahil yaklaşık 360 bin kişiye iftar hizmeti verilmesi hedefleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA