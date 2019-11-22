Büyükşehir, göz solüsyonuyla takdir topladı

22.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:03

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama araçlarında yer alan ve kişisel koruyucu donanımlardan biri olarak kabul edilen göz solüsyonu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi denetim ekiplerinden tebrik aldı.



Büyükşehir bünyesinde görev yapan iş güvenliği uzmanı Feyyaz Kara'nın ilaçlama araçlarında göz solüsyonu olması gerektiği yönündeki girişimi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda örnek teşkil eden bir çalışma başlatıldı. Vatandaşların sağlıklı koşullarda yaşaması için ilaçlama yapan ekiplerin göz sağlığını korumak adına kişisel koruyucu donanımlara göz solüsyonu da eklendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz Ekim ayında ilaçlama birimine yaptıkları denetimlerde, kişisel koruyucu donanımlara eklenen göz solüsyonu dolayısıyla Büyükşehir'i tebrik etti. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi tarafından yılda iki kez yapılan rutin iş denetimlerinde, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, denetimi başarıyla geçti. Denetimi başarıyla geçmesinin yanı sıra Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından kişisel koruyucu donanımlar arasında göz solüsyonu olması da takdir topladı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı denetim ekipleri, bundan sonra farklı kurumlarda yapacakları denetimlerde, kontrol edecekleri listeye göz losyonunu da ekledi.



Konuyla ilgili değerlendirme yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Doktor Bülent Halisdemir, il genelinde haşere ile vektörel mücadele eden bir birim olarak Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve yılda iki kez denetime tabi tutulduklarını belirtti. Yaklaşık 400 ilaçlama ekiplerinin bulunduğunu ve vatandaşların yanı sıra hizmet veren personelin sağlığına ve güvenliğine dikkat ettiklerini belirten Halisdemir, "Ekiplerimiz sürekli sahadalar ve ilaçlama yaparken çok çeşitli durumlarla karşılaşabiliyorlar. Kullandıkları ilaçlarla temas halindeler ve zarar verme ihtimali olan ilaçlar olabiliyor. Biz öncelikle personelimizin sağlığını düşünmek zorundayız. Bunu düşünerek bütün araçlarımıza acil durumlarda kullanılması için göz solüsyonu aldık. Hatta bir personelimiz bu göz solüsyonunu kullanmak durumunda kaldı. Bu solüsyon sayesinde olumsuz bir etkiyi ortadan kaldırdı. Önce personelimizin sağlığını düşüneceğiz ki, vatandaşımıza etkin hizmet edelim" dedi.



Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi ekipleri tarafından tebrik edilmelerinin kendilerini onurlandığını ifade eden Halisdemir, "Biz yapmamız gereken işi yaptık ama bu çok yaşanılan bir durum olmadığı için Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi ekipleri bizleri tebrik etti. Ekipler, böyle bir uygulamayı ilk defa gördüklerini ifade ettiler. Biz de onur ve gurur duyduk. Bu bizim için sevindirici bir durum. Biz zaten kişisel koruyucu donanımlara son derece önem veriyoruz. Böyle de devam edeceğiz. Personelimizin sağlığı her şeyden önemli" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA