Büyükşehir Gölet Yapımında Türkiye Rekoru Kırdı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 4.5 yılda yaptığı 225 göletle Türkiye rekoru kırdı. Sadece yerel yönetimde değil tarım ve hayvancılığa sağladığı destekle de çiftçinin hayır duasını alan Büyükşehir'in ekipleri, gölet yapımına ara vermeden devam ediyor. Erzurum çiftçisinin kara gün dostu olan Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarım ve hayvancılığın gelişimi için arı gibi çalışıyor.

Başkan Mehmet Sekmen'in Erzurum çiftçisine yönelik katkı, destek ve fikirlerini bizzat sahada uygulamaya koyan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü'nün ekipleri, tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletleriyle Türkiye'deki diğer belediyelere hem örnek oldu hem de rekor kırdı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Büyükşehir Belediyesi olarak 4.5 yılda hayvan içme suyu ve arazi sulama kapsamında toplam 225 gölet yaptık. Ayrıca; il genelindeki göletlerin bakım, onarım ve kapasite artırımını da yeniden oluşturduk" dedi. Başkan Sekmen, "Su tutmaya başlayan göletler Erzurum çiftçisinin yüzünü güldürdü. Yapılan bu göletler ile kuru topraklarda tarım ve hayvancılık yapamayarak köylerini terk eden vatandaşlarımıza geri dönüş fırsatı sağladık. Büyükşehir, topyekün bir şekilde kırsal kalkınmaya adeta öncülük etti. Tarımsal sulama ve altyapı hizmetlerinde büyük bir ivme yakaladık. İl genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin su ihtiyacını karşıladık" diye konuştu. Sekmen, arazi yapısı ve zemini uygun olan arazilerin sürekli değerlendirildiğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemize yapılan başvurular içerisinden arazi yapısı ve zemini uygun olanların etüt çalışmalarını yaparak olumlu sonuç veren yerlere de yeni göletler yapıyoruz" dedi. - ERZURUM