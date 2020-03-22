Büyükşehir gıda güvenliği için önlemleri artırdı İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içinde ve dışında satışa sunulan gıda maddelerinin güvenilir ve sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması için önlemlerini artırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içinde ve dışında satışa sunulan gıda maddelerinin güvenilir ve sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması için önlemlerini artırdı. Kentte dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları da sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs nedeniyle balık ve sebze halleri ile mezbahalardaki dezenfeksiyon ve hijyen eğitimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Farkındalığı artırmak için bilgilendirme afişleri dağıtan ve uyarı anonsları yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hal sahalarına el dezenfektanları yerleştirdi ve ateş ölçme uygulamasına başladı. Yaş sebze, meyve ve su ürünlerinin satıldığı hal sahalarında kalabalığı azaltmak için sadece alışveriş için gelenler içeri alınıyor. Esnafın da kişisel koruma ekipmanları ile çalışması sağlanıyor.

Hijyen bariyeri

Meyve sebze ve su ürünleri hallerinde çalışan esnafın rüsum ve kira ödemelerini üç ay erteleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında da önlemleri artırdı. Mezbahalardaki tüm personele tek kullanımlık bone, maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getiren Büyükşehir, aynı zamanda personelin el ve çizmelerinin dezenfeksiyonunu sağlayan hijyen bariyerinden geçerek kesimhanelere giriş çıkış yapmasını sağlıyor. Kesim sırasında personel her karkas için bir bıçak kullanıyor, diğer bıçak ise 82 ve üstü sıcak su ile sterilize ediliyor. Mezbahalara da kesim için hayvan getiren üreticiler haricinde yurttaş kabul edilmiyor.

Kentte temizlik çalışmaları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerinin yanı sıra 10 gündür ara vermeden kamuya açık alanları, toplu taşıma araçlarını hem dezenfekte ediyor hem de temizliyor. İzmir'deki ana caddeler ayrıca sabahın erken saatlerinde basınçlı suyla yıkanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs salgınının Türkiye'ye ulaştığının açıklanmasıyla birlikte dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak, "Salgınla birlikte gece gündüz demeden dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren, denetimleri sıklaştıran tüm ekiplerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar da büyük bir fedakarlıkla görevlerini yürütüyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA