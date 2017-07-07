Büyükşehir Ges ile Tasarruf Sağlayacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen şanlıurfa içme suyu arıtma tesisinde GES kurularak elektrik enerjisi üretilmesi işi kapsamında çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.



Kurulacak olan santralde üretilen güç 700kWe/h olup yılda toplam 1046 MW/h üretim sağlanacaktır. Yaklaşık 500 hanenin elektrik enerjisini karşılayacak büyüklükte bir proje olup üretilen enerji santralinde kurulu bulunduğu merkez içme suyu arıtma tesisinde kullanılacak.



Projenin gerçekleşmesi için yürütülen gayretli çalışmalar neticesinde Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden 707.730 TL proje desteği (hibe) alındı. Hayata geçirilecek bu proje ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğü yılda yaklaşık 360.000 TL kazanç sağlayacak.



Yenilenebilir enerji kullanımı desteği için birçok tesis ve noktada çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü hali hazırda 3 farklı noktada (Akçakale, Ceylanpınar,Harran) toplamda 1.750kWe/h üretimi olacak 3 tesisin daha projelendirme çalışmalarına devam etmektedir. - ŞANLIURFA