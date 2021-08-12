BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK KULÜBÜ OBA ÇADIR KAMPI
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BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK KULÜBÜ OBA ÇADIR KAMPI

BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK KULÜBÜ OBA ÇADIR KAMPI
Habermetre - Haberler | Toplum

KOCAYAYLA OBA ÇADIR KAMPI Keles - Kocayayla Oba Çadır Kampı Kamplarımız 16 Ağustos pazartesi günü başlayıp 4 Eylül cumartesi günü sona ermektedir.

BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK KULÜBÜ OBA ÇADIR KAMPI

BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK KULÜBÜ OBA ÇADIR KAMPI

KELES- KOCAYAYLA  OBA ÇADIR KAMPI

Keles - Kocayayla Oba Çadır Kampı

Kamplarımız 16  Ağustos pazartesi günü başlayıp 4 Eylül cumartesi günü sona ermektedir. Kamplarımızda kız ve erkek dönemlerinde 14-17 yaşları arası gençlerimize liderleri ve aktivite uzmanları eşliğinde 3'er gün olacak şekilde düzenlenecektir.

Kampımızda ata binme, oryantring, okçuluk, mas güreşi matrak, müzik, dart, yürüyüş, akşam kamp etkinlikleri  ve Keles merkezine gezi gibi faaliyetler yer alacaktır.

ÖNEMLİ

Online kayıt tamamlandıktan sonra mutlaka veli izin formunun, kimlik fotokopisinin ve 1 adet vesikalık fotoğrafının şeffaf dosya ile kampa gelirken getirilmesi gerekmektedir.

Araçlar kampların ilk günü Merinos Kuzey kapıdan saat 10: 00'da kalkacaktır.

GEREKLİ EVRAKLAR

Kaynak: Habermetre

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