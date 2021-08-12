BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK KULÜBÜ OBA ÇADIR KAMPI
KOCAYAYLA OBA ÇADIR KAMPI Keles - Kocayayla Oba Çadır Kampı Kamplarımız 16 Ağustos pazartesi günü başlayıp 4 Eylül cumartesi günü sona ermektedir.
BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK KULÜBÜ OBA ÇADIR KAMPI
BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK KULÜBÜ OBA ÇADIR KAMPI
KELES- KOCAYAYLA OBA ÇADIR KAMPI
Keles - Kocayayla Oba Çadır Kampı
Kamplarımız 16 Ağustos pazartesi günü başlayıp 4 Eylül cumartesi günü sona ermektedir. Kamplarımızda kız ve erkek dönemlerinde 14-17 yaşları arası gençlerimize liderleri ve aktivite uzmanları eşliğinde 3'er gün olacak şekilde düzenlenecektir.
Kampımızda ata binme, oryantring, okçuluk, mas güreşi matrak, müzik, dart, yürüyüş, akşam kamp etkinlikleri ve Keles merkezine gezi gibi faaliyetler yer alacaktır.
ÖNEMLİ
Online kayıt tamamlandıktan sonra mutlaka veli izin formunun, kimlik fotokopisinin ve 1 adet vesikalık fotoğrafının şeffaf dosya ile kampa gelirken getirilmesi gerekmektedir.
Araçlar kampların ilk günü Merinos Kuzey kapıdan saat 10: 00'da kalkacaktır.
GEREKLİ EVRAKLAR
Kaynak: Habermetre