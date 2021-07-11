Büyükşehir, Gençleri Sporun Farkılı Alanlarına Yönlendirmeye Devam Ediyor
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Büyükşehir, Gençleri Sporun Farkılı Alanlarına Yönlendirmeye Devam Ediyor

Büyükşehir, Gençleri Sporun Farkılı Alanlarına Yönlendirmeye Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa'da gençlere yönelik birçok çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, "Turizm İçin Gençler Sahada" projesi ile Plaj Voleybolu ile Streetball (Sokak Basketbolu) turnuvası düzenliyor.

Şanlıurfa'da gençlere yönelik birçok çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, "Turizm İçin Gençler Sahada" projesi ile Plaj Voleybolu ile Streetball (Sokak Basketbolu) turnuvası düzenliyor. Türkiye'nin en genç nüfuslu şehir olan Şanlıurfa'da gençleri spor ile buluşturarak sporu sevdirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfalıları farklı spor dalları ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu bağlamda genç nüfusun potansiyelinin farkında olan Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu çalışmalarının karşılığını yetiştirdiği sporcuların elde ettiği derecelerle taçlandırıyor.

Bu bağlamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Piazza AVM iş birliği ile başlatılan Projede, Plaj Voleybolu ile Streetball (Sokak Basketbolu) turnuvası düzenlendi. 3 gün sürecek olan müsabakalara 400 sporcudan oluşan 100 takım katılım sağladı.

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik bölgelerinin ismini taşıyan takımların büyük bir mücadele gösterdiği turnuva kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

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