Büyükşehir gençlere rehber oluyor Aydın Büyükşehir Belediyesi üniversite tercihleri döneminde uzman rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilere tercih danışmanlığı yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi üniversite tercihleri döneminde uzman rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilere tercih danışmanlığı yapıyor. Atatürk Kent Meydanı'nda yerini alan Tercih Tır'ı, 6-14 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca genç, geleceklerini şekillendirecek tercihleri yapmak için hazırlıklara başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi de gençlerin bölüm ve üniversite tercihlerine profesyonel destek vermek için Atatürk Kent Meydanı'nda yerini alan Tercih Tır'ında öğrencileri ve ailelerini ağırlıyor. Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak hazırlanan Tercih Tır'ında, ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ve dezenfektan veriliyor.

6-14 Ağustos tarihleri arasında, 9.00-18.00 saatlerinde hizmet verecek olan Tercih Tır'ında, rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı ile öğrencilerin aldığı puanlar ve önerileri çerçevesinde listeler oluşturuluyor. Hem alternatif üniversiteler hem de bölümler konusunda bilgilendirme yapan rehber öğretmenler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda önerilerde bulunuyor.

"Tüm gençleri öğrenci dostu kent Aydınımıza davet ediyorum."

Aydın'ın öğrenci dostu bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Çerçioğlu şunları söyledi: "Aydın öğrenciler için sadece eğitim alacakları değil, aynı zamanda tarihle ve kültürle de iç içi yaşayacakları bir kent konumundadır. Müzeleri, antik kentleri ve iklimi Aydın'ı ayrıcalıklı kılmaktadır. Aydınlı hemşerilerimizin sıcak ve misafirperver tavrı da öğrencilerimizin şehre yabancılık çekmeden yaşamalarını sağlayacaktır. Tüm gençleri öğrenci dostu kent Aydınımıza davet ediyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA