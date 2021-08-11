Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı

Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep'te genç yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla "Gaziantep Futbol Şenliği" adı altında Hasan Doğan Futbol Sahası'nda birçok dalda turnuvalar düzenlenecek.

Gaziantep'te genç yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla "Gaziantep Futbol Şenliği" adı altında Hasan Doğan Futbol Sahası'nda birçok dalda turnuvalar düzenlenecek.

"Spor Dostu Kent" mottosundan hareketle çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmak adına 16-22 yaş arası gençler için "Gaziantep Futbol Şenliği" organize edecek. Yarışmacılar, Ayak Tenisi, Frikik Yarışmaları, Mini Futbol, Penaltı Atışları, Yetenek Parkurları ve Puanlı İsabet Atışları şeklinde belirlenen kulvarlarda ter dökecek.

Hasan Doğan Tesisleri'nde son başvuru tarihi 12.08.2021 olan turnuvaların startı, 13 Ağustos Cuma günü verilecek. 12 Ağustos Perşem gününü kadar isteyenlerin başvuruda bulunabileceği turnuvaya isteyenler tesislere giderek, yada 0 553 654 40 06 iletişim numarasını arayarak kayıt yaptırabilecek. - GAZİANTEP

Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı
Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira sözleşme fesih tazminatı ödedi
Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira sözleşme fesih tazminatı ödedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Cem Yılmaz Haluk Levent
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:04:41. #1.16#

title