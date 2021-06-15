Büyükşehir Genç Voleybol Takımı 2. Lige Yükselme Yolunda
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Büyükşehir Genç Voleybol Takımı 2. Lige Yükselme Yolunda

Büyükşehir Genç Voleybol Takımı 2. Lige Yükselme Yolunda
Bültenler - Haberler | Güncel

Voleybol 1. Ligi'nde şehrimizi temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, genç takımı ile de voleybolda 2. Lig'e yükselme mücadelesi veriyor.

Voleybol 1. Ligi'nde şehrimizi temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yanı sıra Voleybol Bölgesel Lig'de şehrimizi temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor Genç Voleybol Takımı, 2. Lig'e Yükselme Final Gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Voleybol Bölgesel Lig maçlarının ilk gününde Konya Barospor ile karşılaşan Konya Büyükşehir Belediyespor Genç Voleybol Takımı, rakibini 17-25, 13-25, 19-25 skorlarla 3-0 yendi.

İkinci günde ise Karaman Spor Lisesi Voleybol takımıyla karşılaşan Konya Büyükşehir Belediyespor Genç Voleybol Takımı, rakibine 25-12, 25-17, 23-25, 25-22 setlerle 3-1 üstünlük sağlayarak 2. Lig Yükselme Final Gruplarına katılmaya hak kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genç Voleybol Takımı'nın 2. Lig'e Yükselme Final Gruplarında rakipleri çekilecek kuradan sonra önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kaynak: Bültenler

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