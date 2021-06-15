Büyükşehir Genç Voleybol Takımı 2. Lige Yükselme Yolunda

Voleybol 1. Ligi'nde şehrimizi temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, genç takımı ile de voleybolda 2. Lig'e yükselme mücadelesi veriyor.