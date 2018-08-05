Büyükşehir, "Gaziantep Kilimcilik Tarihi" Adlı Kitabı Yayımladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ, Dr. Kazım Erkent tarafından hazırlanan "Gaziantep Kilimcilik Tarihi" adlı kitabı yayımladı.

Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, kültürel değerleri hatırlatmak ve gelecek nesillere bırakmak adına pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yakar, "Gaziantep'in geçmişte sahip olduğu değerleri canlı tutmak amacıyla kültürel anlamda çalışmalar yürütmekte, geçmiş dönem Gaziantep değerlerini gün yüzüne çıkarmaya gayret etmekteyiz. Gaziantep Kilimcilik Tarihi adlı kitap da bunlardan bir tanesidir. Anadolu kültürel değerleri arasında önemli bir yere sahip olan Gaziantep kilimcilik sanatı, zengin objelerle varlığını bugüne kadar muhafaza etmiştir. Kültürümüzü yansıtan, şekil, desen ve dokuma özelliği ile sanatsal değer taşıyan, göz nuru, el emeği kilim dokumalarımız, geçmişte zengin motifleri ile kendine ülke bazında yer bulmuş bir değerimizdir. Gaziantep kilimcilik sanatı, sanayileşmenin hızla devam ettiği çağımızda maalesef eski önemini yitirmeye başlamış, günümüzde sadece meraklılarının kullandığı bir obje olarak çok az bir üretimle, varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Gaziantep kilimi, binlerce yıllık bir birikim sonucu doğmuş, 'Antep kilimi' olarak tanınmış ve kullanılmıştır. Bu orijinal kilimler, zamanla yerini sanayi ürünlerine bırakmıştır. Gaziantepli kilim ustaları Antep kilimlerini uzun yıllar yurt içi ve yurt dışına ihraç etmişler ve uzun yıllar Gaziantep ekonomisine katkıda bulunmuşlardır" dedi.

Kitabın yazarı Dr. Kazım Erkent ve kitapla ilgili açıklamalarına devam eden Yakar, "Esas mesleği tıp doktoru olmasına rağmen uzun yıllardan beri Gaziantep kültürü, ağzı ve folkloru üzerine çalışmalar yapan ve daha önce yayımlanmış beş kitabı bulunan Dr. Kazım Erkent tarafından hazırlanan Gaziantep Kilimcilik Tarihi adlı bu çalışmada, Gaziantep kilimcilik tarihi, Gaziantep kilimciliğinin özellikleri, kilimcilikte kullanılan malzemeler, ham maddeler, kilim dokumacılığının teknik özellikleri, Gaziantep kilim desenleri, geçmişte ve günümüzde kilimcilik yapan kişiler hakkında zengin içerikli bilgiler yer almaktadır. Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan kitap, Gaziantep'in günümüzde ve geçmişte sahip olduğu kilimcilik mesleğini ve kültürünü doyurucu bilgilerle gözler önüne sermektedir. Kitabın en önemli özelliklerinden birisi de Gaziantep'te kilimcilikle uğraşan usta ve zanaatkarların isim ve fotoğraflarının ciddi ve yorucu bir araştırma sonucu tek tek ortaya çıkarılmasıdır" diye konuştu.

Gazikültür AŞ'nin 18'inci yayını olarak okuyucuyla buluşan 160 sayfalık kitap, Gaziantep Zeugma Müzesi, Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda ve internette satışa sunuldu. - GAZİANTEP