Büyükşehir, Gaziantep İçin "METRO" Çalışmasını Başlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan ve birinci etapta GAR–Düztepe–Şehir Hastanesi, ikinci etapta GAR–GAÜN 15 Temmuz Yerleşkesi hafif raylı sistem (metro) için zemin ve istasyon belirleme amacıyla sondaj çalışması başlatıldı. İlk etap üzerinde 6 ekip ile 117 sondaj açılacak.

Çalışmalar için gazetecilere açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göreve gelirken ulaşım, imar ve acil mastır planı yaptıklarını söyledi. Ulaşım için kentin acil bölgelerini tespit ettiklerini vurgulayan Şahin, kentin orta vadede çok hızlı büyüdüğünü kaydetti. Bu büyümenin ileriki tarihlerde sorun oluşturmaması için ulaşımda 'acil eylem planı' yapmak için harekete geçtiklerini dile getiren Şahin, "Ulaşım mastır planını yapınca metre kareye düşen insanı sayısında şuandaki Konya'nın 3 katı olduğumuzu gördük. Çok yoğun bir insan trafiğimiz var. Bu da ulaşımda bize daha köklü, daha radikal çözümler üretmemiz gerektiriyor. Ulaşım mastır planı yaptık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan onayını aldık. Bu çok önemli bir konu, paranız dahi olsa bir işte onay alamazsanız yapamazsınız. Biz teknik verilerini oluşturup hemen izin aldık ve iki hatta çalışmalara başladık" diye konuştu.

Bu yılsonunda tamamlamayı planladıkları Gaziray projesini de ulaşım ağına katacaklarını ifade eden Şahin, "Şu anda kentimizde çalışan hafif raylı sistem var. Bu sistem günde yaklaşık 60 bin insanın taşınmasını sağlıyor. Metro ile de günde 100 bin yolcu taşımayı planlıyoruz. Şahinbey ile Şehitkamil ilçelerimizi birbirine bağlayacak olan bu metro hattı ile ulaşımı daha kolay kılmayı hedefliyoruz. Bugün burada yapılan sondaj çalışmaları bunun bir sonucu. İki ay sonra uygulama projemiz bitiyor ve hemen arkasında temelini atıyoruz" dedi.

Metronun çok büyük bir yatırım olduğunu anımsatan Şahin, bittiği zaman İstanbul, Ankara gibi metropol şehirler gibi 2,5 milyon nüfusluk Gaziantep'in de metroya kavuşmuş olacağını belirtti. Şahin, Gaziantep'i yeraltı ve yer üstü olmak üzere demir ağlarla öreceklerini sözlerine ekledi.