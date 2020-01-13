Büyükşehir, Gaziantep İçin 4 Üniversiteyle İnovasyon Güçlerini birleştirdi

13.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:07

Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, SANKO Üniversitesi'yle Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında üniversitelerde kurulan İnovasyon Kulüpleri (Topluluğu) ve öğrenci toplulukları çatısı altında düzenlenecek faaliyetlerde iş birliğinde bulunmak amacıylaprotokol yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Makamı'nda gerçekleşen imza törenine, Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'yla üniversite öğrencileri katıldı.

Protokol kapsamında, imzacı kurumlar arasında; sosyal ve eğitsel projeler, geziler, atölye çalışmaları, yarışmalar, çalıştaylar, inovasyon zirveleri, üniversite söyleşileri gerçekleştirilecek. Böylelikle şehirde bulunan 1 milyon gence, kendini ifade etme gücü, özgüven ve fırsat eşitliği için destek olunacak. Çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü'yle Ekonomik Gelişim Arge ve İnovasyon Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenecek.

ŞAHİN: BU PROTOKOLLE DOĞRUYLA PRATİĞİ BİRLEŞTİRECEĞİZ

İmza töreninde konuşan Başkan Şahin, şehir için önemli bir konuda işbirliği yapılacağını vurgulayarak, "Biz sanayi, gastronomi, üretim ve aynı zamanda üniversiteler şehriyiz. Bugün bu protokolle doğruyla pratiği birleştireceğiz. Sosyal sorumluluk projelerinin alt yapısına destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. 'Birlikten kuvvet doğar' anlayışıyla da bu protokolü hazırladık. Her bir rektörüme müteşekkirim verdiği desteklerden dolayı. Protokolün oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Gür, Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi'nin 28 konuda işbirliği yaptığını hatırlatarak, "Yeni olarak ta AR-GE ve inovasyon alanında büyük adımlar atıldı. Üniversitelerimizle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin ortak akıl yürütmesi takdire şayandır. Çok güzel işler çıkacak ve diğer şehirlere örnek olacaktır. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep üniversiteler şehri olduğuna değinerek, "Bu şehir, AR-GE ve inovasyon konusunda yeni bir ekosistemin temsilcisi. Başkan Fatma Şahin'in gösterdiği model şehir yolunda her alanda ilerleyip kendini göstermeye çalışıyor. Daha önce bu konularda da iş birliği yapıyorduk. Bizim mottomuz Gaziantep için bütün kurumlar birlikte çalışmaya hazır" diye söyledi.

SANKO Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gazi şehrin inovatif düşünceyi sevdiğini belirterek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden başka belediyelerin görevleri içerisinde AR-GE ve İnovasyon işine giren başka bir kurum yok. Bu konuda bizlere büyükşehir olarak ön ayak oldunuz ve güveniniz, samimiyetinizle böyle bir fırsay yarattığınız için biz teşekkür ederiz. 4 üniversitenin birden aynı konu üzerinde bir mutabakat sağlaması tamamen Başkan Fatma Şahin'in sayesinde olmuştur" şeklinde konuştu.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise şunları söyledi: "Üniversitelerin görevleri talebe, öğretim görevlisi yetiştirmek ve yeni alanlarlar açarak sıkıntıları yaratıcı yollarla gidermektir. Bu protokol bunun başlangıcı oldu. Hayırlı işler yaparız. Başkanımızı da sürekli yanımızda hissediyoruz. İyi işler çıkacağına inanıyorum."

Kaynak: Bültenler