Büyükşehir GAP Tarım Fuarı'na damga vurdu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'te gerçekleşen 11.Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık ile 16.Gapfood Gıda Fuarı'na damga vurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'te gerçekleşen 11.Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık ile 16.Gapfood Gıda Fuarı'na damga vurdu. Büyükşehirin açtığı stand bölge çiftçisinin ilgi odağı haline geldi.



Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11.Gaptarım ile 16.Gapfood Fuarı'na kurduğu stantla göz doldurdu. Projelerin örnek maketlerinin olduğu, yerel ürünlerin sergilendiği 150 metrekarelik stant, bölge üreticilerin dikkatini çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında başlattığı örnek proje ve destek programları hakkında bilgi alınabildiği, doğru ve verimli tarım için danışmanlık yapılan stantta ayrıca oluşturulan doğal alanda bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.



Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Büyükşehir Belediyesi olarak heryıl bu fuara katıldıklarını belirterek, "Bu stantta Gaziantep'in çiftçilerimize dağıttığımız yerel ürünler ile çiftçilerimize vermiş olduğumuz destekleri, yardımları ve doğru tarımın nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Onları bu konuda bilgilendiriyoruz. Bu standa gelen ziyaretçilerimiz özellikle yüksek telli bağ sisteminin doğru bir yatırım olduğunu ve İslahiye'de bu sistemi faaliyete geçirdiğimizi anlatıyoruz. Meralardaki koyunların ve keçilerin su temin etmesi konusunda gerçekleştirdiğimiz sulama noktalarının faydalarından bahsediyoruz. Yine fidelerin nasıl ekileceğini dair eğitimler veriyoruz. Fidelerden sonra çıkan ürünleri ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Sonuç olarak doğru tarımın temelini oluşturan pratikleri burada anlatıyoruz. Standımıza yoğun bir ilgi var çünkü yerel ürünleri görüyorlar" dedi.



Stanı ziyaret eden ve Oğuzeli'nde çiftiçilikle uğraşan Müslüm Konak ise, "Fıstık, zeytin ve üzüm üretiyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin standı gerçekten ilgi çekici. Biber, patlıcan gibi fidanlar hakkında bilgi alıyoruz. Gerçekten iyi bir hizmet var. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında verdiği eğitimler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA