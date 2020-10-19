Büyükşehir, FIFA 2020 e-spor turnuvası için ödül töreni düzenledi
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Büyükşehir, FIFA 2020 e-spor turnuvası için ödül töreni düzenledi

19.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:33
Büyükşehir, FIFA 2020 e-spor turnuvası için ödül töreni düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gençlerin sosyal aktivitelerini koruyucu önleyici tedbirler eşliğinde gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirilen FIFA 2020 E-Spor Turnuvası için...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gençlerin sosyal aktivitelerini koruyucu önleyici tedbirler eşliğinde gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirilen FIFA 2020 E-Spor Turnuvası için ödül töreni düzenlendi.

"Spor Dostu Kent" anlayışından hareketle Türkiye'de sportif faaliyetlerinin merkezi konumuna gelen Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde organize ettiği FIFA 2020 E-Spor Turnuvası'nda 455 kişi içerisinden derece alarak başarı sağlayan yarışmacılar için Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında ödül töreni gerçekleştirdi. Törende 1'incilik kürsüsüne oturan Mehmet Can Özyurt, 2'nci Ali Keskin ve 3'üncü Furkan Küneş'e dizüstü bilgisayar verildi.

Dereceye giren yarışmacılar turnuva hakkında konuştu

Turnuvada 1'inci sıraya oturan Mehmet Can Özyurt, Çok keyifli bir organizasyona şahitlik ettiğine dikkati çekerek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir etkinliğe imza atması bizi mutlu etti. E-Spor'u kendimi bildim bileli severim. Bu tarz yarışmaların aslında gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutması gibi ayrı bir önemi de bulunuyor" dedi.

2'nci olan Ali Keskin ise etkinliğe Şanlıurfa'dan katıldığını söyleyerek, "Gayet güzeldi turnuva. Katılım da yoğundu. Organize edilen turnuvanın kuşkusuz hem Gaziantep için hem de Türkiye için çok ayrı bir yeri var" diye konuştu.

Gösterdiği performansla 3'üncü olan Furkan Küneş de turnuvanın çok rekabetli geçtiğini aktararak, "Turnuvaya yoğun bir katılım olmuştu. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Turnuva gelen gençler için çok verimli oldu diyebilirim. Bu tarz etkinliklerin devamının gelmesini isterim. E-Spor'da çok iyi yetenekler yer alıyor. Böyle turnuvalarda bu yetenekler de açığa çıkıyor" diye konuştu.

Ödül törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, turnuvada derece alan yarışmacılarla günün anısına fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Büyükşehir, FIFA 2020 e-spor turnuvası için ödül töreni düzenledi
Büyükşehir, FIFA 2020 e-spor turnuvası için ödül töreni düzenledi
Büyükşehir, FIFA 2020 e-spor turnuvası için ödül töreni düzenledi
Büyükşehir, FIFA 2020 e-spor turnuvası için ödül töreni düzenledi
Büyükşehir, FIFA 2020 e-spor turnuvası için ödül töreni düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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