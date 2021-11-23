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Büyükşehir fabrika çalışmalarını sürdürüyor

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Büyükşehir fabrika çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımını sürdürdüğü 6 adet fabrika ile 4 bin 500 kişinin ayakkabı sektöründe istihdam edilmesi amaçlanırken proje ile yıllık 30 milyon çift ayakkabı üretimi hedefleniyor.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) yapımını sürdürdüğü 6 adet fabrika ile 4 bin 500 kişinin ayakkabı sektöründe istihdam edilmesi amaçlanırken proje ile yıllık 30 milyon çift ayakkabı üretimi hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sadece alt ve üstyapı hizmetlerinin halka ulaşması yönünde değil bölgeye yeni iş alanlarının kazandırılması, Şanlıurfalı gençlerin istihdam edilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin en genç illeri arasında ilk sırada yer alan Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tamamlandığında 4500 kişiye iş imkanı sağlayacak olan fabrika inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile ayakkabı üretim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü fabrikalarla ayakkabıcılık sektörü için cazibe merkezi haline gelecek.

Fabrika yapım çalışmalarının hummalı bir şekilde sürdüğü Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa'nın üretim ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlanacak. Yapılacak fabrikalarda 3 vardiya halinde 4500 kişiye iş imkanı sağlanmış olacak. - ŞANLIURFA

Büyükşehir fabrika çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir fabrika çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir fabrika çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir fabrika çalışmalarını sürdürüyor

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