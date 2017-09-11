Büyükşehir Eylül meclis toplantısı



GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, gündemde 32 madde görüşüldü. Görüşülen maddelerden 28'i ilgili komisyonlara sevk edildi, 4 madde ise yapılan oylama ile kabul edildi.

Eylül ayı ikinci birleşimi ise 15 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.