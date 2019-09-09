Büyükşehir Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

09.09.2019 17:22

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.



8 ilave madde ile birlikte toplam 63 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları meclis salonunda açıklarken bazı önemli maddelere ilişkin de bilgilendirmelerde bulundu. Meclis toplantısının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, şehirle ilgili aldıkları kararları hızla uygulamaya geçireceklerini belirtti.



Şehir için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Ekrem Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir tempo ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimiz için hazırlıklar yapıyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyor, şehrimiz ihtiyaç ve taleplerine ilişkin çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz Eylül meclisinde de şehrimizle ilgili önemli kararlar alacak ardından hızla aldığımız kararları uygulamaya geçireceğiz" dedi.



Sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi'ni yenilemek için ihalemizi yaptık. Çalışmalarına başlıyoruz. Bildiğiniz üzere Çark Caddesi Lüleci Sokak'ta da yenileme çalışmalarımızı başlattık. Yine Tarihi Sakarya Köprüsünün bakım onarım inşaatını tamamladık. Daha önce de açıklamıştım: Afetlere karşı bilinçli bir şehir oluşturmak amacıyla Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde inşa edeceğimiz Afet Eğitim ve İtfaiye Merkezi'yle ilgili proje çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Hendek ilçemize kazandıracağımız yeni itfaiye teşkilatının projesi hazır, 27 Eylül Cuma günü ihaleye çıkıyoruz" diye konuştu.



Açıklamalarına devam eden Başkan Ekrem Yüce, "Geyve Meydan Düzenlemesi ile Erenler'de inşa edeceğimiz Yöresel Ürünler Merkezi için de proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Karasu'da inşa edilen SGM'nin de yapımı tamamlandı. Sapanca Spor Tesisleri de artık hazır durumda. Çöpten enerji ve organik gübre üreteceğimiz Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi projesinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Asfalt konusunda da şehrimizin tamamına yayılan bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Yaklaşık 253 bin ton asfalt ile güzergahları yeniledik. Fidan A.Ş.'nin kurulumunu gerçekleştirdik ve faaliyete geçirdik. Belediyeye ait olan polikliniklerimizde 5 bin 869 hasta muayene edildi. Ayrıca 13-15 Eylül tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 'Sağlıklı Bir Dünya İçin Pedal Çevir' sloganıyla MTB Cup Uluslararası Bisiklet Şampiyonası'nı icra edeceğiz. Sizleri de şehrimiz için gurur verici olan organizasyona bu vesileyle davet ediyorum. Belediyeciliğin her alanında şehrimize hizmet sunmaya, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya gayret göstereceğiz. Hep birlikte bu şehre hizmet etmek için görev aldık. Eylül Meclis Toplantımız hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA