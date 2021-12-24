Büyükşehir evsizlere kucak açıyor - Haberler
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Büyükşehir evsizlere kucak açıyor

Büyükşehir evsizlere kucak açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan ve geçen yıldan itibaren 12 ay hizmet vermeye başlayan Ürünlü Erkek Konukevi, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte evsiz vatandaşlar için sıcak yuva oluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan ve geçen yıldan itibaren 12 ay hizmet vermeye başlayan Ürünlü Erkek Konukevi, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte evsiz vatandaşlar için sıcak yuva oluyor.

Kimileri yıllarca baktıkları çocukları tarafından sokağa terk edilmiş, kimileri ise iflas ederek işini kaybetmiş. Her biri farklı hayatların kahramanları olsa da onları bir araya getiren tek özellik, sıcak bir yuva özlemi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü'deki erkek konukevi, sadece kış ayları değil geçtiğimiz yıldan itibaren 12 ay boyunca parçalanmış hayatları sıcak bir yuvada buluşturuyor. Çaresizlik yüzünden konukevine sığınan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan 'Yeni Bir Hayat' projesi ile tavuk yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği ve mantar üretiminde görev alarak hem para kazanıyor hem de meslek sahibi olabiliyor.

Her gün üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkanların sunulduğu toplam 320 yatak kapasiteli konukevinde halen çaresiz 70 vatandaş kalıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte konukevine gelen vatandaşların sayısı da her geçen gün artarken, konukevi sakinleri kendilerine sağlanan imkanlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA

Büyükşehir evsizlere kucak açıyor

Büyükşehir evsizlere kucak açıyor

Büyükşehir evsizlere kucak açıyor

Büyükşehir evsizlere kucak açıyor

Büyükşehir evsizlere kucak açıyor

Büyükşehir evsizlere kucak açıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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