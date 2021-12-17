Büyükşehir, evsiz 71 vatandaşa sıcak yuva oldu - Haberler
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Büyükşehir, evsiz 71 vatandaşa sıcak yuva oldu

Büyükşehir, evsiz 71 vatandaşa sıcak yuva oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sokakta yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği "Soğuktan Sıcağa" projesi ile bugüne kadar 71 vatandaşı misafir etti.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sokakta yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği "Soğuktan Sıcağa" projesi ile bugüne kadar 71 vatandaşı misafir etti.

Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan misafirhanede ağırlanan evsiz vatandaşların, barınma, yiyecek, giyecek ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2016 yılının Aralık ayında soğuk kış günlerinde, sokaklarda yaşayan vatandaşlarımızı misafir edebileceğimiz bir barınma evi kuruldu. Bu barınma evinde onların bu soğuk kış günlerinde barınma, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılayarak, rahat yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 71 evi olmayan vatandaşımız COVİD-19 tedbirleri kapsamında farklı zamanlarda bu hizmetten yararlandı" ifadeleri kullanıldı.

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