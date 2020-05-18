Büyükşehir evlad-ı fatihanı unutmadı
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Büyükşehir evlad-ı fatihanı unutmadı

Her yıl ramazan ayında Balkanlarda kurduğu iftar sofralarında evlad-ı fatihan ile aynı sofrada buluşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını sebebiyle Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine iftar kolileri ulaştırdı.

Büyükşehir evlad-ı fatihanı unutmadı
18.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:05

Her yıl ramazan ayında Balkanlarda kurduğu iftar sofralarında evlad-ı fatihan ile aynı sofrada buluşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını sebebiyle Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine iftar kolileri ulaştırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan aylarında Bursa'nın 17 ilçesi ve Balkan coğrafyasındaki ecdat emaneti ülkelerde düzenlendiği iftar geleneği bu yıl korona virüs engeline takıldı. İftar geleneği bu yıl sıcak yemek ve iftarlık koli dağıtımı ile sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Balkan coğrafyasındaki evlad-ı fatihanı da unutmadı. Kuzey Makedonya'daki El Hilal Yardımlaşma Kuruluşu ile işbirliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, içinde en az 5 kişilik bir ailenin iftarını karşılayacak toplam 250 iftar kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. El Hilal yöneticileri tarafından Üsküp'te hazırlanan koliler, kuruluşun aktivistleri tarafından Üsküp'te 130, Kumanova'da 30, Debre'de 50, Köprülü ve Gostivar'da 20'şer koli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. El Hilal Yardımlaşma Kuruluşu Başkanı Behicüddin Şehabi, Kuzey Makedonya'daki Osmanlı eserlerinin restorasyonundan kültürel değerlerin yaşatılmasına kadar bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden sürekli destek aldıklarını belirterek, korona virüs salgınına rağmen Balkanlardaki ihtiyaç sahiplerini unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Bursa'nın Türkiye ile Balkanlar arasındaki en önemli gönül köprüsü olduğunu, Bursa'da yaşayan bir çok kişinin Balkanlarla akrabalık bağı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş ise, "Balkanlar bizim için ecdat emaneti. O toprakları ihmal etmemiz söz konusu olamaz. Bu sebeple de Balkan ülkelerinde iftar yemekleri düzenlemek Büyükşehir Belediyemiz için bir gelenek haline gelmişti. Bu yıl tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını yüzünden iftar sofralarını kuramasak da Üsküp'teki ihtiyaç sahiplerini ihmal etmedik. Bu organizasyonda da desteklerini esirgemeyen El Hilal Yardım Kuruluşu yöneticilere teşekkür ediyorum. İnşallah salgın sürecini atlattıktan sonra yine iftar sofralarında bir araya gelmeyi diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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