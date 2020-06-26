Büyükşehir Esenköy'de sıcak asfalt çalışması başlattı Nazilli ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerinde yol seferberliğini aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Esenköy Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Nazilli ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerinde yol seferberliğini aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Esenköy Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Birçok mahalleyi kaliteli sıcak asfaltla buluşturan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Esenköy yolunda eski asfalt tabakasının sökülme işlemi ile çalışmalara başladı. 2.5 kilometre uzunluğundaki yolda zemin iyileştirme, temel malzeme serimi ve son olarak sıcak asfalt çalışmaları yapılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Esenköy Mahallesi'ne yaptığı yatırımlardan memnun olduğunu ifade eden mahalle muhtarı Ali Küçük, "Mahallemizin ana giriş yolunda asfalt çalışmalarına başlandı. Nasip olursa 2 bin 500 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan yolumuzda yapılan çalışma en kısa sürede tamamlanacak. Yapılan çalışma hepimizi çok mutlu etti. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Özlem Başkan bir dediğimizi iki etmiyor, Allah razı olsun" dedi.

Diğer taraftan Nazilli'de 19 Mayıs Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışmasına başlandı. Ekipler yolun bir an önce bitirilmesi ve trafiğe açılması için 24 saat esasına göre çalışıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA