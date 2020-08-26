Büyükşehir engellilere desteğini sürdürüyor
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Büyükşehir engellilere desteğini sürdürüyor

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Büyükşehir engellilere desteğini sürdürüyor
26.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:12

Bu kapsamda Köprübaşı ilçesinde yaşayan Ayşe Karakoç'a yeni akülü sandalyesi teslim edilirken, akülü sandalyesi arızalı olan Yunus Koşar'ın da sandalyesi tamir edilerek tekrar kendisine teslim edildi.

Engelli vatandaşların sosyal hayata kolayca karışmasını sağlamak amacıyla desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği projelerle tüm kamuoyunun takdirini kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Köprübaşı'nda yaşayan Ayşe Karakoç ve Yunus Koşar'a da Manisa Büyükşehir Belediyesince destekte bulunuldu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca temin edilen akülü sandalye Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin tarafından Ayşe Karakoç'a teslim edildi. Yunus Koşar'ın arızalı olan akülü sandalyesi ise Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılarak tekrardan kendisine teslim edildi. Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin, Ayşe Karakoç ve Yunus Koşar'a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını iletti. Karakoç ve Koşar da desteklerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler

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